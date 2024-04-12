Российские мастера батута сразятся за золото в Хабаровске

В Хабаровске стартовал чемпионат России по прыжкам на батуте, который продлится до 15 апреля, сообщает пресс-служба правительства края.
Это событие является частью нацпроекта «Демография» и федерального проекта «Спорт — норма жизни», которые имеют большое значение для страны.
В рамках соревнований также состоятся Всероссийские соревнования «Надежды России-2» среди юниоров и юниорок в возрасте 15−16 лет. Будут соревноваться 237 участников из 24 регионов России.
«Очень символично, что именно 12 апреля в День Космонавтики мы открываем чемпионат России по прыжкам на батуте. Батутисты — это ведь люди, которые тоже находятся в полете во время тренировок и соревнований. Очень рад, что большое количество регионов нашли возможность приехать в Хабаровский край, привезти своих лучших атлетов», — отметил Дмитрий Чикунов.
В рамках чемпионата будут разыграны награды в различных дисциплинах, включая новую дисциплину — смешанные синхронные прыжки.
Финалы чемпионата пройдут 14 и 15 апреля в Платинум Арене, а вход для зрителей будет бесплатным.