Российские мастера батута сразятся за золото в Хабаровске

«Очень символично, что именно 12 апреля в День Космонавтики мы открываем чемпионат России по прыжкам на батуте. Батутисты — это ведь люди, которые тоже находятся в полете во время тренировок и соревнований. Очень рад, что большое количество регионов нашли возможность приехать в Хабаровский край, привезти своих лучших атлетов», — отметил Дмитрий Чикунов.