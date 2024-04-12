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Власти Новосибирской области опубликовали программу празднования 9 мая

Кроме традиционного парада, запланированы эстафеты, конкурсы и концерты.

Источник: Сиб.фм

Оркомитет «Победа» представил программу мероприятий, приуроченных к празднованию 79-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Традиционно, главый событием Дня Победы станет военный парад на площади Ленина в Новосибирске. Его проведению будут предшествовать две репетиции утром 4-го и вечером 7-го мая..

Акция «Бессмертный полк» в этом году запланирована в онлайн-формате. Также 9 мая пройдёт 77-я легкоатлетическая эстафета памяти А. И. Покрышкина. А вечером новосибирцев ждёт концерт на площади Ленина и праздничный фейерверк.

В районах области также пройдут концерты и памятно-мемориальные мероприятия. Ожидается открытие тематических выставок, посвящённых деятельности артистов в военные годы, участию женщин на фронтах и юным героям. Запланированы областной марафон памяти и славы, акции «Открытка ветерану», «Окна Победы» и «Дорога к обелиску». Кроме того, на 14 площадках пройдёт международный исторический «Диктант Победы».

А накануне Дня Победы, вечером 8 мая в регионе состоится традиционная акция «Свеча памяти», в рамках которой одновременно будут зажжены тысячи свечей, как символ памяти о героях Великой Отечественной войны.

Отмечается, что только основным днём празднования перечень памятных и культурных мероприятий не ограничится. Например, с 25 апреля по 30 июня пройдёт акция «Эстафета патриотизма поколений», в рамках которой организуют поэтический конкурс, конкурс фото- и видеоработ, посвящённых связи поколений и истории Новосибирска. Кроме того, новосибирцы смогут высадить молодые деревья в рамках международной акции Сад Памяти, которая пройдёт 8 и 14 мая на Бульвара Победы в Ленинском районе.

Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что на бульваре Победы в Новосибирске высадят более двух тысяч кустарников.