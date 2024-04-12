Власти Новосибирской области опубликовали программу празднования 9 мая

Отмечается, что только основным днём празднования перечень памятных и культурных мероприятий не ограничится. Например, с 25 апреля по 30 июня пройдёт акция «Эстафета патриотизма поколений», в рамках которой организуют поэтический конкурс, конкурс фото- и видеоработ, посвящённых связи поколений и истории Новосибирска. Кроме того, новосибирцы смогут высадить молодые деревья в рамках международной акции Сад Памяти, которая пройдёт 8 и 14 мая на Бульвара Победы в Ленинском районе.