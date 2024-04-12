Возможность активации баланса «Тройки» появится на турникетах в метро

До этого Сергей Собянин рассказал, что около 80% поездок москвичи оплачивают с помощью «Тройки». Мэр напомнил, что картой можно оплатить проезд на метро, МЦК, МЦД, речном и наземном транспорте, пригородных ж/д поездах и «Аэроэкспрессе», канатной дороге между Воробьевыми горами и Лужниками«. Он также отметил, что после появления “Тройки” в метро почти исчезли очереди у касс.