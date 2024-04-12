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Комик Антон Шастун рассказал о трудностях выступлений в Казани

По его словам, зрители в Татарстане смеются не так сильно.

Источник: Комсомольская правда

Комик Антон Шастун рассказал о трудностях выступлений в Казани. Об этом он сообщил на одном из своих шоу.

По словам Шастуна, в столице Татарстана работать намного сложнее, чем в остальных городах России. Дело в том, что смеются казанцы не так сильно.

Как отметил комик, артисты изо всех сил стараются вызвать у зрителей хоть какую-то реакцию. Однако казанцев этим не возьмешь. Несмотря на это в конце выступления все остаются довольными и хвалят выступление. Он добавил, что они все равно любят Казань.