Комик Антон Шастун рассказал о трудностях выступлений в Казани. Об этом он сообщил на одном из своих шоу.
По словам Шастуна, в столице Татарстана работать намного сложнее, чем в остальных городах России. Дело в том, что смеются казанцы не так сильно.
Как отметил комик, артисты изо всех сил стараются вызвать у зрителей хоть какую-то реакцию. Однако казанцев этим не возьмешь. Несмотря на это в конце выступления все остаются довольными и хвалят выступление. Он добавил, что они все равно любят Казань.