Комик Антон Шастун рассказал о трудностях выступлений в Казани

Как отметил комик, артисты изо всех сил стараются вызвать у зрителей хоть какую-то реакцию. Однако казанцев этим не возьмешь. Несмотря на это в конце выступления все остаются довольными и хвалят выступление. Он добавил, что они все равно любят Казань.