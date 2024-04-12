Воронежцы в апреле открыли купальный сезон

Аномальная жара и необычайно ранняя весна в этом году стали причиной досрочного открытия купального сезона. Не дожидаясь лета, изможденные 30-градусной жарой жители региона приняли водные процедуры уже 11 апреля. В этот день купающихся заметили в Лисках и в Воронежском водохранилище у парка «Дельфин».
Тем временем врачи и спасатели категорически предостерегают воронежцев от купания в открытых водоемах. Во-первых, вода еще не очистилась после разлива, в ней много опасных примесей. Во-вторых, пляжи еще не обследованы, на них нет спасательных постов.
Оперативные службы напоминают, что официально сезон купания в Воронежской области открывается 1 июня.