Дарем
+15°
облачно, небольшой дождь
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Воронежцы в апреле открыли купальный сезон

Купающихся людей заметили на воронежских водоемах за два месяца до начала сезона.

Сейчас в Дареме: +15° 7 м/с 90% 739 мм рт. ст. +15°
Источник: Комсомольская правда

Аномальная жара и необычайно ранняя весна в этом году стали причиной досрочного открытия купального сезона. Не дожидаясь лета, изможденные 30-градусной жарой жители региона приняли водные процедуры уже 11 апреля. В этот день купающихся заметили в Лисках и в Воронежском водохранилище у парка «Дельфин».

Тем временем врачи и спасатели категорически предостерегают воронежцев от купания в открытых водоемах. Во-первых, вода еще не очистилась после разлива, в ней много опасных примесей. Во-вторых, пляжи еще не обследованы, на них нет спасательных постов.

Оперативные службы напоминают, что официально сезон купания в Воронежской области открывается 1 июня.

туризм и отдых