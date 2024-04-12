Власти Приморья разработали туры на пляжи Северной Кореи

Эта поездка и две последующие рассчитаны на пять дней и четыре ночи. Второе путешествие запланировано с 29 апреля по 3 мая — в эти дни в КНДР будет отмечаться День трудящихся. В третью поездку в программе также посещение города Кэсона и выезд в горы Мёхян.