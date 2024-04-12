Власти Приморья разработали туры на пляжи Северной Кореи

Три новых тура в КНДР из Владивостока запланированы на апрель и май. На лето агентство международного сотрудничества Приморья подготовило программу пляжного отдыха в Северной Корее. По информации пресс-службы краевого правительства, их продолжительность составит до 12 дней, сейчас идет утверждение дат летних туров, сообщает ИА PrimaMedia.
«Путешествие с 15 по 19 апреля выпадает на День солнца — это 112 годовщина со дня рождения великого вождя товарища Ким Ир Сена. Программа выстроена так, чтобы успеть посетить все достопримечательности, касающиеся истории развития страны. Мы посетим дом Ким Ир Сена, монументальный скульптурный ансамбль на холме Мансу, а также побываем в городе Кэсоне, который ранее не посещали. Это исторический центр государства», — цитирует пресс-служба гендиректора туркомпании «Восток Интур» Инну Мухину.
Эта поездка и две последующие рассчитаны на пять дней и четыре ночи. Второе путешествие запланировано с 29 апреля по 3 мая — в эти дни в КНДР будет отмечаться День трудящихся. В третью поездку в программе также посещение города Кэсона и выезд в горы Мёхян.
В первую группу набрано 40 человек, во вторую оператор ожидает до 100 туристов.
Согласно данным на сайте «Восток Интура», стоимость весенних туров в КНДР составляет 750−800 долларов США. В эту сумму включены авиа перелет Владивосток — Пхеньян — Владивосток, проживание в отеле Янгакдо 4*, услуги гида-переводчика, сопровождение группы представителем турфирмы, входные билеты в музеи по программе, транспортное обслуживание на территории КНДР, питание по программе (3-ех разовое), страховка от несчастного случая, оформление визы в консульстве Владивостока.
«Также уже разработаны программы летних туров в КНДР. Их продолжительность составит восемь и 12 дней, в которые туристы смогут отдохнуть на пляжах Северной Кореи. Сейчас утверждаются даты», — сообщает пресс-служба правительства.
Как уточнил руководитель агентства международного сотрудничества Приморья Алексей Старичков, интерес к КНДР у россиян возрастает, а регулярный авиарейс между Владивостоком и Пхеньяном укрепляет отношения между государствами в различных областях.
Напомним, первый тестовый тур в КНДР со времен пандемии состоялся с начале февраля этого года.