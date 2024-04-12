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25-летняя жительница Кузбасса впала в кому после удаления аппендицита

У женщины развился отёк мозга, и родственники считают, что ей сделали неправильный наркоз.

Как сообщает SHOT, 25-летняя жительница Анжеро-Судженска Надежда впала в кому после удаления аппендицита. У девушки развился отёк мозга, и родственники считают, что это произошло из-за неправильного наркоза.

23 марта девушка обратилась в больницу с болями в местную больницу. Ей диагностировали аппендицит и назначили операцию на следующий день. Однако после неё, по словам супруга, жена не пришла в себя, и её отправили в областную клиническую больницу в Кемерово.

У женщины развился отёк мозга по непонятным причинам, она находится в коме уже три недели. Врачи не дают прогнозов по поводу выздоровления Надежды.

Родные утверждают, что в больнице, где проводили операцию, у пациентов уже возникали проблемы из-за наркоза. Роман подал заявление в следственный комитет и обратился в Минздрав. У Надежды также есть пятилетний сын, который ждёт, когда мама поправится.