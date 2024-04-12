На содержание самолёта Сочи — Омск, севшего в пшеничном поле, ушло свыше 10 миллионов

В беседе с «Известиями» пресс-секретарь авиакомпании Вера Гасникова рассказала, какие рассматривались варианты транспортировки самолёта с поля. Ранее сообщалось, что самолёт взлетит с наступлением холодов, но расчёты показали, что плотность грунта в поле недостаточна.

В авиакомпании также рассматривали вариант со строительством взлётной полосы специально для самолёта. Но при таком удалении поля от Новосибирска, это оказалось слишком затратным и нецелесообразным.