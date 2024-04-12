На содержание самолёта Сочи — Омск, севшего в пшеничном поле, ушло свыше 10 миллионов

В компании «Уральские авиалинии» назвали сумму затрат на содержание самолёта рейса Сочи — Омск, который в сентябре прошлого года совершил аварийную посадку в пшеничном поле в Новосибирской области. На борту судна было 167 человек, включая 21 ребёнка. К счастью, никто из них не пострадал.
В беседе с «Известиями» пресс-секретарь авиакомпании Вера Гасникова рассказала, какие рассматривались варианты транспортировки самолёта с поля. Ранее сообщалось, что самолёт взлетит с наступлением холодов, но расчёты показали, что плотность грунта в поле недостаточна.
В авиакомпании также рассматривали вариант со строительством взлётной полосы специально для самолёта. Но при таком удалении поля от Новосибирска, это оказалось слишком затратным и нецелесообразным.
Авиакомпания уже заплатила за аренду поля 1,2 миллиона рублей. Еще 9,3 миллиона было потрачено на охрану самолёта, ограждения, транспорт и другие работы. На поддержание технического состояния воздушного судна также регулярно тратят большие средства. В «Уральских авиалиниях» рассказали, что больше не хотят возвращать самолёт к полётам.