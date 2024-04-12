Громкий свист и звуки взрывов испугали ночью обитателей ЖК в Волгограде

Жителей ЖК «Колизей» разбудил во втором часу ночи 12 апреля жуткий свист и грохот. Спросонья некоторые из них начали одевать детей, чтобы бежать в укрытие. Другие признались — у них сердце выскочило. И только окончательно проснувшись люди поняли — это салют, кто-то празднует радостное событие.
Возмущению горожан не было предела — в такое тревожное время запускать фейерверки неуместно, тем более среди ночи. К тому же накануне ночью, делятся обитатели ЖК, их встревожил гул тяжелых самолетов, от которого сработала сигнализация на некоторых автомобилях. А тут сутки спустя — грохот и свист. Мало ли что придет в голову?
Предположительно, салют запускали в частном секторе — люди там, по словам «колизейцев» живут небедные, могут себе позволить такое «пиршество». Да и штрафы за нарушение режима тишины не опустошат их кошельки. Нашлись, впрочем, и те, кто заступился за организаторов ночного фейерверка.
«Может, у человека ребенок родился. Может, замуж кого-то позвали. Или еще какой форс-мажор. Давайте быть лояльнее и добрее», — призвала одна из участниц чата.
Однако поддержки она не получила.
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