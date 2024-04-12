Громкий свист и звуки взрывов испугали ночью обитателей ЖК в Волгограде

Возмущению горожан не было предела — в такое тревожное время запускать фейерверки неуместно, тем более среди ночи. К тому же накануне ночью, делятся обитатели ЖК, их встревожил гул тяжелых самолетов, от которого сработала сигнализация на некоторых автомобилях. А тут сутки спустя — грохот и свист. Мало ли что придет в голову?