Дождь с переходом в снег и ветер прогнозируют на выходные в Казахстане

В распространяемом сообщении от метеослужбы сказано, что большая часть территории республики будет находиться под влиянием атмосферных фронтальных разделов.
«Сохранится неустойчивый характер погоды. Пройдут дожди. В ночные часы на северо-западе, севере и в центре страны возможен дождь с переходом в снег. Сильный дождь прогнозируется весь период на юге, 14−15 апреля — на юго-востоке страны».
Кроме того, по республике усилится порывистый ветер.
«В ночные и утренние часы прогнозируются туманы, днем в западных, южных регионах ожидаются грозы. В температурном фоне резких изменений не ожидается».
В Абайской и Восточно-Казахстанской областях иная погода: там не ожидается осадков.
Ранее в РГП «Казгидромет» озвучили прогноз по паводкам.
Стоит отметить, что в восьми регионах страны действует 34 ЧС местного масштаба — в Актюбинской, Костанайской, Западно-Казахстанской, Акмолинской, Карагандинской, Атырауской, Северо-Казахстанской и Улытауской областях.