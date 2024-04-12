Дождь с переходом в снег и ветер прогнозируют на выходные в Казахстане

«Сохранится неустойчивый характер погоды. Пройдут дожди. В ночные часы на северо-западе, севере и в центре страны возможен дождь с переходом в снег. Сильный дождь прогнозируется весь период на юге, 14−15 апреля — на юго-востоке страны».