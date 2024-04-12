Метели и дожди прогнозируют в Иркутской области в ближайшие дни

Метеорологи прогнозируют дожди, снег, а также метели в Иркутской области в предстоящие выходные дни. Столбики термометров днем покажут от −10 до +12°С. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в Иркутском гидрометцентре.
В субботу, 13 апреля, переменная облачность, местами ожидаются небольшие осадки — дождь, снег и мокрый снег. В горах южного Прибайкалья возможен очень сильный снег. Ветер западный, северо-западный 5−10 м/с, местами порывы 15−20 м/с, метели, в южных районах 8−13 м/с, местами порывы 18−23 м/с. Ночью столбики термометров покажут 0,-5°, при прояснении −10,-15°, в Катангском районе −9,-14°, местами −18,-23°, на севере района ожидается −26,-31°, днём 0,+5°, при облачной погоде −5,-10°.
В воскресенье, 14 апреля, прогнозируют переменную облачность, преимущественно без осадков, ночью в северо-восточных районах небольшой мокрый снег и снег, днём в западных, северо-западных районах местами возможны небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер северо-западный с переходом днём на юго-восточный, юго-западный 5−10 м/с, днём местами порывы до 14 м/с. Столбики термометров ночью покажут −3,-8°, при прояснении −13,-18°, на севере Катангского района −19,-24°, днём ожидается +7,+12°, при натекании облачности −3,+2°.