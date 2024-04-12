Метели и дожди прогнозируют в Иркутской области в ближайшие дни

В воскресенье, 14 апреля, прогнозируют переменную облачность, преимущественно без осадков, ночью в северо-восточных районах небольшой мокрый снег и снег, днём в западных, северо-западных районах местами возможны небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер северо-западный с переходом днём на юго-восточный, юго-западный 5−10 м/с, днём местами порывы до 14 м/с. Столбики термометров ночью покажут −3,-8°, при прояснении −13,-18°, на севере Катангского района −19,-24°, днём ожидается +7,+12°, при натекании облачности −3,+2°.