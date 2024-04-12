Агитпоезд «Сила в правде» сделал остановку в Иркутске

Агитационный поезд минобороны РФ «Сила в правде» прибыл в Иркутск. Эшелон состоит из восьми тематических вагонов с интерактивными выставками (6+), где представлены образцы вооружения и техники российской армии. У посетителей экспозиции был уникальный шанс узнать об истории различных родов войск ВС РФ и о ходе проведения спецоперации, пишет ИА IrkutskMedia.
В Иркутске тематическую выставку посетили школьники, юнармейцы, суворовцы, кадеты, военнослужащие Иркутского гарнизона, ветераны и волонтеры СВО. Участие в мероприятии также приняли губернатор региона Игорь Кобзев, председатель Заксобрания области Александр Ведерников, мэр города Руслан Болотов, а также начальник Иркутского территориального гарнизона, генерал-майор Сергей Михайлов.
«Благодарен нашему президенту и министерству обороны, которые наглядно показывают военную историю страны. Показывают, как военнослужащие защищали и защищают Россию. Мы должны гордиться такими вооруженными силами. Эта символичная акция отдает дань уважения нашим бойцам, которые сегодня на передовой», — сообщил Игорь Кобзев.
«Важно организовывать такие выставки, чтобы граждане не только знали, но и видели все собственными глазами. Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Данная выставка позволит гражданам понимать, о чем идет речь. Наше дело правое, победа будет за нами», — рассказал подполковник Павел Волков.
По словам военнослужащего, мероприятие важно проводить, чтобы люди лучше понимали происходящее в мире. Выставка также позволяет продемонстрировать перспективную технику, стоящую на вооружении.
Всероссийская акция «Сила в правде» началась 23 февраля и завершится 8 мая. Поезд преодолеет более 34 тысяч км и совершит остановки в 75 городах России. Цель акции — противодействие попыткам фальсификации истории, демонстрация успехов и достижений армии и флота России.