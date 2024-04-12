Агитпоезд «Сила в правде» сделал остановку в Иркутске

«Важно организовывать такие выставки, чтобы граждане не только знали, но и видели все собственными глазами. Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Данная выставка позволит гражданам понимать, о чем идет речь. Наше дело правое, победа будет за нами», — рассказал подполковник Павел Волков.