Дарем
+12°
облачно, небольшой дождь
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Движение на участке М-4 «Дон» в Ростовской области запустят к пику курортного сезона

Ростовская область, 12 апреля 2024. DON24.RU. В Ростовской области движение по обновленному участку автотрассы М-4 «Дон» с 804-го по 933-й км откроют к началу курортного сезона. Об этом сообщили в госкомпании «Автодор».

Источник: Don24.ru

Проезжую часть на участке с 907-го по 925-й км расширят до шести полос. Сейчас монтируют электроосвещение, устанавливают оборудование автоматизированной системы управления дорожным движением.

На всем протяжении участка с 804-го по 933-й км появятся барьерные и сетчатые ограждения, информационные щиты и дорожные знаки. «Для комфорта жителей населенных пунктов, прилегающих к дороге, предусмотрено устройство шумозащитных экранов на участках с 826-го по 828-й км и с 929-го по 931 км М-4 “Дон”, — пояснили в пресс-службе компании.

Работы на всех 129 км магистрали планируется закончить к середине июня, до наступления пика сезона отпусков. Трасса М-4 «Дон» служит основной транспортной коммуникацией для поездок россиян на курорты Черного моря.

туризм и отдых