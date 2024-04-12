Движение на участке М-4 «Дон» в Ростовской области запустят к пику курортного сезона

На всем протяжении участка с 804-го по 933-й км появятся барьерные и сетчатые ограждения, информационные щиты и дорожные знаки. «Для комфорта жителей населенных пунктов, прилегающих к дороге, предусмотрено устройство шумозащитных экранов на участках с 826-го по 828-й км и с 929-го по 931 км М-4 “Дон”, — пояснили в пресс-службе компании.