Движение на участке М-4 «Дон» в Ростовской области запустят к пику курортного сезона

Проезжую часть на участке с 907-го по 925-й км расширят до шести полос. Сейчас монтируют электроосвещение, устанавливают оборудование автоматизированной системы управления дорожным движением.
На всем протяжении участка с 804-го по 933-й км появятся барьерные и сетчатые ограждения, информационные щиты и дорожные знаки. «Для комфорта жителей населенных пунктов, прилегающих к дороге, предусмотрено устройство шумозащитных экранов на участках с 826-го по 828-й км и с 929-го по 931 км М-4 “Дон”, — пояснили в пресс-службе компании.
Работы на всех 129 км магистрали планируется закончить к середине июня, до наступления пика сезона отпусков. Трасса М-4 «Дон» служит основной транспортной коммуникацией для поездок россиян на курорты Черного моря.