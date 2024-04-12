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Отопление отключат в трех районах Нижнего Новгорода 18 апреля

В этот день тепловые сети испытают температурной волной.

Источник: Время

Испытания магистральных и квартальных тепловых сетей от Сормовской ТЭЦ на расчетную температуру теплоносителя будут проводиться 18 апреля с 00:00 до 20:00, сообщает пресс-служба АО «Теплоэнерго».

Испытания проводятся с целью выявления дефектов трубопроводов, компенсаторов и т. д. Температура сетевой воды составит 115. В целях безопасности будут отключены системы отопления детских, учебных и лечебных учреждений; отопительные системы с непосредственной схемой присоединения, системы горячего водоснабжения, присоединенные по открытой схеме водоразбора.

Процесс будет тщательно контролироваться сотрудниками предприятия. Вдоль теплотрасс будут проводиться объезды и осмотры.

Нижегородцев просят не находиться и не оставлять автомобили вблизи надземных теплотрасс и тепловых камер (люков).

В случае обнаружения признаков неисправностей на наружных тепловых сетях следует позвонить по телефону 277−91−31.

Подача горячей воды день проведения испытаний будет прекращена в жилые дома и организации в Канавинском, Московском и Сормовском районах. Ресурс не будет подаваться в дома по улицам Красных Зорь, Страж Революции, Карла Маркса, Сергея Акимова, Сергея Есенина, Гордеевская, Генерала Зимина, Березовская, Народная и других.

АО «Теплоэнерго» приносит извинения за временные неудобства.

ЖКХ