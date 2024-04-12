Отопление отключат в трех районах Нижнего Новгорода 18 апреля

Испытания магистральных и квартальных тепловых сетей от Сормовской ТЭЦ на расчетную температуру теплоносителя будут проводиться 18 апреля с 00:00 до 20:00, сообщает пресс-служба АО «Теплоэнерго».
Испытания проводятся с целью выявления дефектов трубопроводов, компенсаторов
Процесс будет тщательно контролироваться сотрудниками предприятия. Вдоль теплотрасс будут проводиться объезды и осмотры.
Нижегородцев просят не находиться и не оставлять автомобили вблизи надземных теплотрасс и тепловых камер (люков).
В случае обнаружения признаков неисправностей на наружных тепловых сетях следует позвонить по телефону 277−91−31.
Подача горячей воды день проведения испытаний будет прекращена в жилые дома и организации в Канавинском, Московском и Сормовском районах. Ресурс не будет подаваться в дома по улицам Красных Зорь, Страж Революции, Карла Маркса, Сергея Акимова, Сергея Есенина, Гордеевская, Генерала Зимина, Березовская, Народная и других.
АО «Теплоэнерго» приносит извинения за временные неудобства.