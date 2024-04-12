Отопление отключат в трех районах Нижнего Новгорода 18 апреля

Подача горячей воды день проведения испытаний будет прекращена в жилые дома и организации в Канавинском, Московском и Сормовском районах. Ресурс не будет подаваться в дома по улицам Красных Зорь, Страж Революции, Карла Маркса, Сергея Акимова, Сергея Есенина, Гордеевская, Генерала Зимина, Березовская, Народная и других.