Всю коммунальную технику обновят в Волгограде

Дорожные «пылесосы» на базе шасси КамАЗа, предназначенные для механизированной влажной уборки улиц города в любое время года, уже распределены во все районы областного центра. Их также можно использовать для наведения порядка на площадях и тротуарах с твердым покрытием, для очистки прилотковых зон. Еще 12 комбинированных дорожных машин поступят в Волгоград в мае.