Всю коммунальную технику обновят в Волгограде

Дюжина отечественных комбинированных дорожных машин поступила в апреле на вооружение профильных служб Волгограда по программе лизинга. Они полностью сопоставимы с ведущими зарубежными аналогами, сообщают в пресс-службе обладминистрации. Теперь главное — использовать эту технику максимально эффективно.
Дорожные «пылесосы» на базе шасси КамАЗа, предназначенные для механизированной влажной уборки улиц города в любое время года, уже распределены во все районы областного центра. Их также можно использовать для наведения порядка на площадях и тротуарах с твердым покрытием, для очистки прилотковых зон. Еще 12 комбинированных дорожных машин поступят в Волгоград в мае.
«Всего на сегодняшний день приобретено 100 единиц современной техники для Волгограда. Необходимо приобрести еще столько же. Далее также будут предусмотрены ежегодные закупки для своевременного обновления коммунального парка», — заявил губернатор Андрей Бочаров.
Водители комбинированных машин подтвердили в разговоре с главой региона, что оснащенные системой газодизельного питания машины удобны и экономично расходуют топливо.
Ранее стало известно, что у погорельцев с «Бейкер стрит» на Шекснинской, 91 снова будет крыша.