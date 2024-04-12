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Отравление опасной сметаной предотвратили в Волгограде

В Волгограде нашли партию опасной сметаны.

Источник: Комсомольская правда

60 килограмм опасной сметаны могли попасть в магазины Волгоградской области. Отравление некачественным молочным продуктом предотвратили сотрудники регионального Россельхознадзора. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе надзорного ведомства, в ходе мониторинга системы «Меркурий» специалисты выявили нарушение закона «О безопасности пищевой продукции».

— Должностными лицами ведомства установлено, что на площадке юридического лица через транзакцию «переработка/производство» увеличены сроки годности на партию сметаны, — уточнили в Россельхознадзоре.

Производителя предупредили, что подобные нарушения чреваты серьезными последствиями. Пока ему выдали предостережение с требованием впредь соблюдать закон и обезопасить потребителей.