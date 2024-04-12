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Раньше на три недели: в Ботаническом саду БФУ расцвела магнолия

Самое время любоваться деревьями и кустарниками.

Источник: БФУ им. И. Канта | IKBFU

В этом году магнолии расцвели почти на месяц раньше обычного, полюбоваться можно и другими кустарниками и деревьями. Об этом «Клопс» сообщила сотрудница БФУ им. И. Канта Светлана Калинина.

«Сроки цветения у магнолий изменились в этом году — примерно на три недели раньше обычных дат. Сейчас огромные белоснежные деревья полностью расцвели — это магнолии кобус. Другие виды, гибриды, сорта тоже распускаются, и можно увидеть молодые деревца с цветками различных оттенков розового и пурпурного», — рассказала Калинина.

Распустились цветы на сакурах, рододендронах, форзиции, преобразились к весне и другие растения. Полюбоваться самое время, заметили в саду.

флора и фауна