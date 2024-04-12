Раньше на три недели: в Ботаническом саду БФУ расцвела магнолия

«Сроки цветения у магнолий изменились в этом году — примерно на три недели раньше обычных дат. Сейчас огромные белоснежные деревья полностью расцвели — это магнолии кобус. Другие виды, гибриды, сорта тоже распускаются, и можно увидеть молодые деревца с цветками различных оттенков розового и пурпурного», — рассказала Калинина.