Раньше на три недели: в Ботаническом саду БФУ расцвела магнолия

В этом году магнолии расцвели почти на месяц раньше обычного, полюбоваться можно и другими кустарниками и деревьями. Об этом «Клопс» сообщила сотрудница БФУ им. И. Канта Светлана Калинина.
«Сроки цветения у магнолий изменились в этом году — примерно на три недели раньше обычных дат. Сейчас огромные белоснежные деревья полностью расцвели — это магнолии кобус. Другие виды, гибриды, сорта тоже распускаются, и можно увидеть молодые деревца с цветками различных оттенков розового и пурпурного», — рассказала Калинина.
Распустились цветы на сакурах, рододендронах, форзиции, преобразились к весне и другие растения. Полюбоваться самое время, заметили в саду.