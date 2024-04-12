Дожди с грозами накроют Ростовскую область на выходных

Переменная облачность и грозовые осадки ожидаются в Ростовской области на предстоящих выходных. Об этом говорится в прогнозе донских синоптиков.
13 апреля местами возможны небольшие и умеренные осадки с грозами. Ветер будет северо-западным и северным 6−11 м/с, иногда с порывами до 12−14 м/с. Ночью температура воздуха установится в районе +8−13 градусов, в отдельных территориях обещают до +4. Днем прогнозируют +19−24 градуса.
14 апреля днем в отдельных территориях может пройти небольшой дождь. Ветер будет северо-западным и западным 7−12 м/с. Ночью ожидается +7−12, местами до +3, днем — в среднем +16- 21, местами до +24 градусов.