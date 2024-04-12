Выходные в Пермском крае будут прохладными

В воскресенье обойдется без осадков. Ветер северо-западный 4−9 м/с. Температура воздуха окажется ниже нормы на 2−4°С. Похолодает до −6…-1°С, в Перми около −3°С. Местами на дорогах образуется гололедица. Днем потеплеет до 3…8°С, в Перми до 6.