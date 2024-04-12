Выходные в Пермском крае будут прохладными

В Пермском крае выходные с 13 по 15 апреля будут прохладными, местами дождливыми, на севере с мокрым снегом. Такой прогноз дает Пермский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Ночью 13 апреля в Прикамье термометры покажет 0…5°С, в Перми 2…4°С, днем немного потеплеет до 6…11°С, в Перми до 7.
В воскресенье обойдется без осадков. Ветер северо-западный 4−9 м/с. Температура воздуха окажется ниже нормы на 2−4°С. Похолодает до −6…-1°С, в Перми около −3°С. Местами на дорогах образуется гололедица. Днем потеплеет до 3…8°С, в Перми до 6.