В июне начнется: Утвержден список центров для сдачи экзаменов на степень бакалавра в Молдове

Согласно решению комиссии, центры, где выпускники лицеев будут сдавать экзамены на степень бакалавра, размещены в различных районах страны. Наибольшее количество центров будет открыто в столице — 31, в то время как остальные 62 будут распределены в соответствии с предложениями местных органов власти. В некоторых районах будет открыт только один центр.