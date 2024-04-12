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В июне начнется: Утвержден список центров для сдачи экзаменов на степень бакалавра в Молдове

Всего будет 93 центра для проведения экзаменов на степень бакалавра.

Источник: Комсомольская правда

Национальная экзаменационная комиссия утвердила список из 93 центров для проведения экзаменов на степень бакалавра. Об этом сообщило Министерство образования, культуры и исследований 11 апреля.

Согласно решению комиссии, центры, где выпускники лицеев будут сдавать экзамены на степень бакалавра, размещены в различных районах страны. Наибольшее количество центров будет открыто в столице — 31, в то время как остальные 62 будут распределены в соответствии с предложениями местных органов власти. В некоторых районах будет открыт только один центр.

По данным Минобразования, в этом году на степень бакалавра экзамены будут сдавать примерно 18,8 тысяч выпускников, из которых 2,5 тысячи пересдают экзамены, которые не были сданы в предыдущие годы.

Отметим, что более 15 тысяч выпускников сдадут экзамены на румынском языке, а на русском, английском, болгарском, украинском или гагаузском языках — более 3,6 тысяч.

Экзаменационная сессия продлится с 4 по 21 июня.

В 2023 году экзамены на степень бакалавра сдавали более 19 тысяч человек, а в 2022 году этот показатель составил 18,6 тысяч.

Источник: rupor.md.