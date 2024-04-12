В июне начнется: Утвержден список центров для сдачи экзаменов на степень бакалавра в Молдове

Национальная экзаменационная комиссия утвердила список из 93 центров для проведения экзаменов на степень бакалавра. Об этом сообщило Министерство образования, культуры и исследований 11 апреля.
Согласно решению комиссии, центры, где выпускники лицеев будут сдавать экзамены на степень бакалавра, размещены в различных районах страны. Наибольшее количество центров будет открыто в столице — 31, в то время как остальные 62 будут распределены в соответствии с предложениями местных органов власти. В некоторых районах будет открыт только один центр.
По данным Минобразования, в этом году на степень бакалавра экзамены будут сдавать примерно 18,8 тысяч выпускников, из которых 2,5 тысячи пересдают экзамены, которые не были сданы в предыдущие годы.
Отметим, что более 15 тысяч выпускников сдадут экзамены на румынском языке, а на русском, английском, болгарском, украинском или гагаузском языках — более 3,6 тысяч.
Экзаменационная сессия продлится с 4 по 21 июня.
В 2023 году экзамены на степень бакалавра сдавали более 19 тысяч человек, а в 2022 году этот показатель составил 18,6 тысяч.
Источник: rupor.md.