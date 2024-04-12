Нижегородцев предупредили об отключениях трансляций телерадиопрограмм 15 апреля

Перерывы трансляции эфирных телерадиопрограмм, связанные с проведением плановых профработ на радиотелевизионных станциях (РТС) «Нижний Новгород», «Арзамас», «Выкса» и «Саров», ожидаются в Нижнем Новгороде и районах области 15 апреля с 01:00 до 10:00. Об этом сообщает пресс-служба филиала РТРС.
Возможна приостановка вещания 20 телевизионных и трех радиоканалов цифрового эфирного телевидения, ряда FM-радиостанций и аналоговых телеканалов.
Во всех пунктах эфирного вещания по Нижегородской области первый мультиплекс цифрового телевидения пойдет в федеральной версии (без региональных врезок); также возможны перерывы трансляции аналогового телеканала ННТВ и «Радио Образ».
«Отключения заранее согласованы с вещателями», — говорится в сообщении.