Нижегородцев предупредили об отключениях трансляций телерадиопрограмм 15 апреля

Перерывы трансляции эфирных телерадиопрограмм, связанные с проведением плановых профработ на радиотелевизионных станциях (РТС) «Нижний Новгород», «Арзамас», «Выкса» и «Саров», ожидаются в Нижнем Новгороде и районах области 15 апреля с 01:00 до 10:00. Об этом сообщает пресс-служба филиала РТРС.