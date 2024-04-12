Студенты ДВФУ разработали спутник: аппарат отправят в космос с космодрома Восточный

«В разработку спутника внесли свой вклад более 30 студентов. Ведущими специалистами выступили студентка Института математики и компьютерных технологий Дарья Охроменко и учащаяся Политехнического института Дарья Кудряшова. Руководителем проекта выступил специалист Русского инжинирингового центра ДВФУ Владислав Горяшко», — сообщили в пресс-службе ДВФУ.
Космический аппарат был создан в формате кубсата — это несколько кубов объемом 10×10x10 сантиметров, которые называют юнитами. Спутник состоит из восьми таких кубов. Подобная конструкция пользуется популярностью среди создателей малых спутников по всему миру. После того как аппарат выведут на орбиту, он будет отправлять данные для анализа в лабораторию в кампусе ДВФУ, которые позволят изменить радиационную обстановку в околоземном пространстве.
Точной даты запуска аппарата на орбиту нет, пока что он намечен на четвертый квартал 2024 года и состоится на космодроме Восточный, после чего он будет собирать данные в течение двух лет. В ближайшее время аппарат будет протестирован перед пуском.
Напомним, космодром Восточный открыт для туристов. Здесь каждый желающий может не только увидеть комплекс сооружений, но и стать свидетелем запуска ракеты. Как попасть на космодром, рассказываем здесь.