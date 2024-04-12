Авиакомпания Southwind подтвердила отмену рейсов Калининград — Анталья. Об этом сообщает АТОР со ссылкой на службу поддержки перевозчика.
При этом туроператоры пока не анонсировали отмену полётной программы из Калининграда в Турцию. «Вопрос организации перевозки по-прежнему находится в процессе согласования», — сообщили в АТОР.
Как сообщил корреспонденту Калининград.Ru представитель туротрасли региона, сейчас ведутся переговоры о замене авиакомпании. «На прошлой неделе запустили чартеры в Египет, сейчас обсуждается увеличение полётной программы по этому направлению. Также ведутся переговоры по Турции, мы ожидаем, что ситуация прояснится в ближайшую неделю», — пояснил собеседник.
В конце марта Евросоюз закрыл воздушное пространство для турецкой авиакомпании Southwind. Ограничение установили в рамках регламента 833/2014, который связан с санкциями против России. По данным финских авиационных властей, контроль над компанией не принадлежит заявленным турецким физическим и юридическим лицам. Значительная часть персонала и парка Southwind Airlines арендовала у российской Nordwind Airlines.
Чартерные рейсы из Калининграда в Анталью планировали запустить 26 апреля. Southwind рассчитывала выполнять их до ноября. Компания также анонсировала прямые перелёты из Калининграда в Стамбул.