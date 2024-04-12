Southwind подтвердила отмену рейсов Калининград — Анталья

Как сообщил корреспонденту Калининград.Ru представитель туротрасли региона, сейчас ведутся переговоры о замене авиакомпании. «На прошлой неделе запустили чартеры в Египет, сейчас обсуждается увеличение полётной программы по этому направлению. Также ведутся переговоры по Турции, мы ожидаем, что ситуация прояснится в ближайшую неделю», — пояснил собеседник.