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Southwind подтвердила отмену рейсов Калининград — Анталья

Полётную программу остановили из-за ограничений со стороны ЕС.

Источник: Калининград.Ru

Авиакомпания Southwind подтвердила отмену рейсов Калининград — Анталья. Об этом сообщает АТОР со ссылкой на службу поддержки перевозчика.

При этом туроператоры пока не анонсировали отмену полётной программы из Калининграда в Турцию. «Вопрос организации перевозки по-прежнему находится в процессе согласования», — сообщили в АТОР.

Как сообщил корреспонденту Калининград.Ru представитель туротрасли региона, сейчас ведутся переговоры о замене авиакомпании. «На прошлой неделе запустили чартеры в Египет, сейчас обсуждается увеличение полётной программы по этому направлению. Также ведутся переговоры по Турции, мы ожидаем, что ситуация прояснится в ближайшую неделю», — пояснил собеседник.

В конце марта Евросоюз закрыл воздушное пространство для турецкой авиакомпании Southwind. Ограничение установили в рамках регламента 833/2014, который связан с санкциями против России. По данным финских авиационных властей, контроль над компанией не принадлежит заявленным турецким физическим и юридическим лицам. Значительная часть персонала и парка Southwind Airlines арендовала у российской Nordwind Airlines.

Чартерные рейсы из Калининграда в Анталью планировали запустить 26 апреля. Southwind рассчитывала выполнять их до ноября. Компания также анонсировала прямые перелёты из Калининграда в Стамбул.

туризм и отдых