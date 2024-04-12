Схема дорожного движения изменится в районе нулевого километра МКАД

МИНСК, 12 апр — Sputnik. В районе нулевого километра МКАД изменится схема организации дорожного движения, об этом сообщила пресс-служба УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Как пояснили в ведомстве, с 15 апреля на внешнем кольце МКАД в районе съезда на проспект Независимости будет действовать пополосное ограничение движения. Причина — проведение ремонтных работ.
«Для обеспечения безопасности дорожного движения в зоне производства работ скорость движения снизят до 50 км/ч», — рассказали в ГАИ.
Отмечается, что скорость будет контролироваться стационарными датчиками.
До какого числа будут действовать ограничения, не указывается.
Участников дорожного движения попросили учитывать эту информацию при выборе маршрута, быть внимательными и соблюдать ПДД.