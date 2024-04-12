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Мошенники начали говорить голосом губернатора Дмитрия Махонина

Звонки от имени главы Прикамья аферисты подделывают с помощью нейросети.

В Пермском крае продолжается «эпидемия» создания фейковых аккаунтов чиновников. В последние месяцы аферисты не раз писали со страничек — «двойников» известных в Прикамье людей. Подделывали мессенджеры министров Виктора Батмазова, Раисы Кассиной, Петра Шиловских, главы Перми Эдуарда Соснина и даже губернатора Дмитрия Махонина.

Если раньше сомнительные сообщения, якобы отправленные с аккаунта губернатора, были напечатаны словами, то сейчас фейковый «Дмитрий Махонин» заговорил.

У аккаунта, с которого звонит якобы «губернатор» нет персональных данных и номера телефона. По сути, это обезличенная страница, которой присвоили фото, имя и фамилию Дмитрия Махонина.

Это была обезличенная страница, которой присвоили фото, имя и фамилию Дмитрия Махонина. Фото: предоставлено пресс-службой Правительства Пермского края.

— Мне несколько раз позвонили с аккаунта, похожего на аккаунт Дмитрия Николаевича, — рассказал один из подчиненных главы региона. — Я ответил на звонок, но быстро понял, что голос губернатора подделан с помощью нейросети. Было понятно, что говорит не робот, а человек, но его голос был изменен «под губернатора». В речи использовались фразы из реальных выступлений губернатора, только менялся тембр голоса. Хорошо была слышна «склейка» слов".

После звонка абоненту пришло сообщение, в котором от него требовали пояснений.

В краевой администрации призывают не реагировать на подобные фейки.