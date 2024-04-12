Мошенники начали говорить голосом губернатора Дмитрия Махонина

— Мне несколько раз позвонили с аккаунта, похожего на аккаунт Дмитрия Николаевича, — рассказал один из подчиненных главы региона. — Я ответил на звонок, но быстро понял, что голос губернатора подделан с помощью нейросети. Было понятно, что говорит не робот, а человек, но его голос был изменен «под губернатора». В речи использовались фразы из реальных выступлений губернатора, только менялся тембр голоса. Хорошо была слышна «склейка» слов".