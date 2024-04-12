Пермяки организовали помощь жителям Оренбургской области

Пермяки присоединились к помощи пострадавшим от паводка жителям Оренбургской области. Напомним, там введен режим ЧС из-за разлива реки Урал. Глава Перми Эдуард Соснин сообщил, что вместе с предпринимателями собрано 14 тонн питьевой воды. Груз уже отправился в Оренбуржье.