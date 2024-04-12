Пермяки организовали помощь жителям Оренбургской области

Пермяки присоединились к помощи пострадавшим от паводка жителям Оренбургской области. Напомним, там введен режим ЧС из-за разлива реки Урал. Глава Перми Эдуард Соснин сообщил, что вместе с предпринимателями собрано 14 тонн питьевой воды. Груз уже отправился в Оренбуржье.
Присоединиться к помощи может каждый, при поддержке аппарата полномочного представителя Президента России в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова проводится сбор средств.
Также МЧС по Пермскому краю направило на помощь жителям подтопленных населенных пунктов Оренбуржья направило аэромобильную группу. Пожарные несколько дней помогают местным жителям, спасают животных.