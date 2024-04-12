Синоптики предупреждают о первых грозах на территории Челябинской области

«Днем 13 апреля на юге местами грозы. Ночью и утром местами туман», — говорится в Прогностической карте предупреждений по УрФО Гидрометцентра России.
На этом основании в регионе объявлен желтый уровень опасности, означающий «погода потенциально опасна».
По информации Челябинского ЦГМС, в субботу будет облачно с прояснением, местами пройдут небольшие дожди, днем в горах — умеренные, ночью и утром в отдельных районах туманы, днем в южных районах возможны грозы. Ветер юго-западный, западный: ночью 3−8 м/с, местами порывы до 12 м/с, днем 5−10 м/с, кое-где порывы до 14 м/с. Температура воздуха 13 апреля ночью плюс 4−9, днем — 13−18, в горах — до 10 градусов.
Апрель — середина календарной весны, но фактически — начало весны, когда в первой декаде месяца температура воздуха переходит через 0 градусов в сторону повышения.
Средняя температура воздуха в этом месяце на Южном Урале плюс 2−4 градуса.
Среднее число дней с туманом 1−2, наибольшее число — 4−12 за месяц. Изредка в апреле наблюдаются грозы — 1−3 дня, 1 день в месяц — град и пыльные бури.