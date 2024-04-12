Синоптики предупреждают о первых грозах на территории Челябинской области

По информации Челябинского ЦГМС, в субботу будет облачно с прояснением, местами пройдут небольшие дожди, днем в горах — умеренные, ночью и утром в отдельных районах туманы, днем в южных районах возможны грозы. Ветер юго-западный, западный: ночью 3−8 м/с, местами порывы до 12 м/с, днем 5−10 м/с, кое-где порывы до 14 м/с. Температура воздуха 13 апреля ночью плюс 4−9, днем — 13−18, в горах — до 10 градусов.