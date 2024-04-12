Нижегородскую школу № 113 закрыли из-за благоустройства Почаинского оврага

Как отмечается, четвертая четверть началась для школьников с 3 апреля. Теперь школьников перевели в школу № 33 в переулке Урожайном. 5, 9, 10 и 11 классы будут посещать школу в первую смену с 8:00. 2, 3, 4, 6, 7, 8 классы будут ходить в школу во вторую смену с 13:10.