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Нижегородскую школу № 113 закрыли из-за благоустройства Почаинского оврага

Занятия будут проходить в другом учебном заведении.

Источник: Комсомольская правда

Школу № 113 в Нижнем Новгороде временно закрыли из-за благоустройства Почаинского оврага. Об этом сообщили на сайте образовательном учреждения.

Как отмечается, четвертая четверть началась для школьников с 3 апреля. Теперь школьников перевели в школу № 33 в переулке Урожайном. 5, 9, 10 и 11 классы будут посещать школу в первую смену с 8:00. 2, 3, 4, 6, 7, 8 классы будут ходить в школу во вторую смену с 13:10.

Напомним, в Почаинском овраге стартовали работы по созданию террасного парка. Рабочие проводят демонтаж существующих зданий и возводят строительный городок, а открыть парк планируют в 2025 году. При создании общественного пространства сохранят существующие здоровые деревья, а также высадят новые.

образование