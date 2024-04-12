В Омске ремонтируют дороги, названные в честь космонавтов

С 2018 года в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Омске ремонтируют улицы, которые названы в честь космонавтов и учёных, которые занимались развитием отечественной космонавтики.
Так, в 2018 году в порядок привели улицу Циолковского. Константин Циолковский был основоположником теоретической космонавтики. В годы Великой Отечественной войны именно в Омске хранился архив учёного.
В 2018 году также отремонтировали проспект Комарова. Эта улица названа в честь лётчика-космонавта Владимира Комарова. Он был командиром первого в мире экипажа советского космического корабля.
В 2019 году провели ремонт улицы Кондратюка. Юрий Кондратюк был одним из основоположников космонавтики, рассчитал оптимальную траекторию полёта к Луне.
В этом же году отремонтировали одну из центральных омских улиц, названную в честь первого человека, совершившего полёт в космос, — Юрия Гагарина. Своё название улица получила 18 апреля 1961 года, через неделю после полёта Гагарина в космос.
А в 2022 году в рамках нацпроекта было организовано дорожное движение на пересечении проспекта Космический и улицы Товстухо.