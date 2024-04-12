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Власти предложили угольщикам из Киселёвска размещать отвал в другом месте

Чиновники провели рабочее совещание по поводу жалоб жителей.

Кузбасские власти провели рабочее совещание вместе с угольщиками в Киселёвске. Поводом для обсуждения стали жалобы жителей на плохую экологию из-за разреза и возможное размещение нового угольного отвала. Ситуацией заинтересовался и глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

«Учитывая мнения горожан, принимавших участие в общественных слушаниях 3 апреля, руководству участка “Коксовый” было предложено проработать пути решения всех обозначенных там вопросов. В том числе рассмотреть возможные альтернативные варианты размещения горной массы в другой локации», — пишет заместитель губернатора Кузбасса по промышленности, транспорту и экологии Андрей Панов.

Также чиновники обсудили инвестирование угледобывающих предприятий в строительство новых многоквартирных домов в районе Красный Камень, куда в дальнейшем по необходимости переселят жителей частного сектора, соседствующего с горными работами.

Глава города взял этот вопрос на контроль.