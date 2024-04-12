Власти предложили угольщикам из Киселёвска размещать отвал в другом месте

«Учитывая мнения горожан, принимавших участие в общественных слушаниях 3 апреля, руководству участка “Коксовый” было предложено проработать пути решения всех обозначенных там вопросов. В том числе рассмотреть возможные альтернативные варианты размещения горной массы в другой локации», — пишет заместитель губернатора Кузбасса по промышленности, транспорту и экологии Андрей Панов.