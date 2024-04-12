Что почём в Хабаровске: вместо японских шин — резина из Таиланда и Филиппин

В Хабаровске начался сезон смены зимних шин на летние. Цены на услуги шиномонтажа повсеместно подросли, а на рынке появились доселе неизвестные марки автомобильной «обуви», сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Главные изменения на рынке Хабаровска весной 2024 года: отсутствие предложение корейских производителей и появление шин из стран Юго-Восточной Азии. — Допустим бренд Yokohama хоть и японский, но имеет заводы по всему миру, в том числе и в России. Из-за ввода японскими властями санкций, в основном к нам шины поступают с российских заводов, но есть остатки на складах еще действительно японских шин 2022 года выпуска. Ассортимент корейских шин у нас также отсутствует из-за санкций. Таким образом из японских производителей у нас есть только те шины, которые либо произведены на заводах в России, либо на заводах в других странах, кроме Японии и Южной Кореи, — сообщил менеджер магазина «Гиперавто» Владислав. При этом некоторые именитые европейские бренды, которые из-за политики руководства своих стран официально ушли с нашего рынка, фактически производят свою продукцию, но под другим названием.
— К примеру компания Pirelli имеет завод на Филиппинах и в России, в Хабаровске продает шины под маркой Formula Energy, — сказал продавец.
Отметим, что часть заводов иностранных производителей еще в 2023 году провела ребрендинг своей продукции либо продали свои заводы российским собственникам. Так на заводе Nokian в Ленинградской области теперь производят шины Ikon. Немецкая марка Continental продала завод в Калуге и свою дочернюю марку Gislaved российскому собственнику, теперь здесь производят как Gislaved так и Torero, заменившего еще один бренд Matador.
На цене все эти ухищрения тоже сказались, теперь отечественные и китайские бренды стартуют примерно с одинаковых позиций. Хотя обрусевшие европейские торговые марки обходятся существенно дороже своих собратьев. Но это уже говорит о сегменте, а не стране производства. Это видно на примере по комплектам:
Шины R14 стартуют со стоимости 10 500 рублей за китайские Triangle и 10 800 за российскую «Каму». Но отечественные же Ikon Nordman и Yokohama BluEarth уже будут стоить 15 600 и 18 000 рублей соответственно.
Шины R15 на рынке начинаются от 12 300 рублей.
Шины R16 размерностью 205/55 начинаются от 12 000 — 13 000 рублей. С более высоким профилем 205/65 стартуют от 16 000 и 17 000 рублей, а 215/70 начинаются от 21 000 рублей.
Стоимость шиномонтажа примерно на уровне прошлых лет. Некоторые просят за простую замену четырех колес на легковом автомобиле 500 рублей, а за «переобувку» — снятие колес, замена шин, балансировка и установка на машину — 1 200 рублей. Хотя некоторые шиномонтажки сильно демпингуют и готовы брать за работу 350 и 1000 рублей соответственно.