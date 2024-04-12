Что почём в Хабаровске: вместо японских шин — резина из Таиланда и Филиппин

В Хабаровске начался сезон смены зимних шин на летние. Цены на услуги шиномонтажа повсеместно подросли, а на рынке появились доселе неизвестные марки автомобильной «обуви», сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».



Главные изменения на рынке Хабаровска весной 2024 года: отсутствие предложение корейских производителей и появление шин из стран Юго-Восточной Азии. — Допустим бренд Yokohama хоть и японский, но имеет заводы по всему миру, в том числе и в России. Из-за ввода японскими властями санкций, в основном к нам шины поступают с российских заводов, но есть остатки на складах еще действительно японских шин 2022 года выпуска. Ассортимент корейских шин у нас также отсутствует из-за санкций. Таким образом из японских производителей у нас есть только те шины, которые либо произведены на заводах в России, либо на заводах в других странах, кроме Японии и Южной Кореи, — сообщил менеджер магазина «Гиперавто» Владислав. При этом некоторые именитые европейские бренды, которые из-за политики руководства своих стран официально ушли с нашего рынка, фактически производят свою продукцию, но под другим названием.





— К примеру компания Pirelli имеет завод на Филиппинах и в России, в Хабаровске продает шины под маркой Formula Energy, — сказал продавец.