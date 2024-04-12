Крысы атаковали продуктовые магазины Красноярска

Накануне стало известно еще об одном инциденте, подробнее в статье «МК в Красноярске».
11 апреля жительница Красноярска опубликовала гневный пост о том, что зашла в FixPrice на Красноярском рабочем и была шокирована. В магазине «стояла вонь», на полу были разлиты напитки, а на полках вместо продуктов сидела крыса:
«Пробегает крыса с писком, присматриваюсь, а там все прилавки в их фекалиях. Там крыс много, просто кишат… Сбежала с чувством отвращения, мерзко как-то и неприятно», — поделилась в социальных сетях женщина.
На опубликованном видео заметно, как крысы ползают на прилавке с конфетами.
Также в Красноярске недавно временно закрыли «Пятерочку» из-за нашествия крыс. Несмотря на то, что магазин находится в центре города, за ним не ухаживали должным образом. Проверка выявила, что в магазине было 18 крыс на тысячу квадратных метров.
Это превышает нормируемый показатель в 36 раз.
Также крыс замечали на витрине магазина «Красный Яр», опять же в центре города. Там грызуны рвали зубами упакованную курицу.
В Роспотребнадзоре просят красноярцев отправлять запросы к ним через сайт о таких случаях.