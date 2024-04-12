Крысы атаковали продуктовые магазины Красноярска

Также в Красноярске недавно временно закрыли «Пятерочку» из-за нашествия крыс. Несмотря на то, что магазин находится в центре города, за ним не ухаживали должным образом. Проверка выявила, что в магазине было 18 крыс на тысячу квадратных метров.