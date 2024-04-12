Апсайклинг, экология и мастер-классы: как проведут субботник 13 апреля в парках

Гостей парков «Фили» и 50-летия Октября ждут спортивные субботники, в рамках которых все желающие смогут присоединиться к уборке парков. Местом встречи станут фотозоны, где с 10:00 начнут мастер-классы по фристайлу с мячом. В парке «Фили» фотозона будет установлена у главного входа, в парке 50-летия Октября — на площади Семьи. Занятия проведут профессиональные спортсмены, в том числе трехкратный чемпион России по футбэг-фристайлу Павел Моторов. Выступит кавер-группа. Желающие смогут посетить фотобудку и сделать на память снимок. В парке парке «Фили» убрать можно будет и у Нарышкинского пруда, где посетителей угостят чаем с сушками.