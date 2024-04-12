Апсайклинг, экология и мастер-классы: как проведут субботник 13 апреля в парках

Помывка скульптур и активные игры
В Парке Горького, парке искусств «Музеон», Нескучном саду и на Воробьевых горах субботник начнется в 10:00. Большую часть территорий очистят сотрудники парка, а вот в уборке «Музеона» смогут принять участие все желающие. В 09:00 здесь пройдет «Головомойка» — акция по ежегодной помывке скульптур, которую проводит открытый клуб борцов за чистоту искусства «Общество желтых ведерок», существующий в Парке Горького.
Желающие смогут с 10:00 принять участие в уборке Гончаровского парка. Территорию подготовят к весенне-летнему сезону. На субботнике для гостей организовали активные игры на свежем воздухе, творческие мастер-классы и программу с участием аниматоров.
Вход свободный для гостей старше шести лет.
Фотобудка и фристайл с мячом
Гостей парков «Фили» и 50-летия Октября ждут спортивные субботники, в рамках которых все желающие смогут присоединиться к уборке парков. Местом встречи станут фотозоны, где с 10:00 начнут мастер-классы по фристайлу с мячом. В парке «Фили» фотозона будет установлена у главного входа, в парке 50-летия Октября — на площади Семьи. Занятия проведут профессиональные спортсмены, в том числе трехкратный чемпион России по футбэг-фристайлу Павел Моторов. Выступит кавер-группа. Желающие смогут посетить фотобудку и сделать на память снимок. В парке парке «Фили» убрать можно будет и у Нарышкинского пруда, где посетителей угостят чаем с сушками.
В саду «Эрмитаж» проведут работу по благоустройству и санитарную уборку территории. Горожане смогут прогрести газоны, привести в порядок памятники, промыть дорожки. Место встречи и выдачи уборочного инвентаря — у белого фонтана (главный вход). В течение дня проведут различные мероприятия, в том числе мастер-классы. Так, на площади перед сценой в 11:30 начнется зарядка для всей семьи с тренером — президентом Русской национальной ассоциации скандинавской ходьбы RNWA Александром Мамонтовым. С 12:00 на детской площадке для юных посетителей сада состоится мастер-класс «Весенние гнездовья» по созданию гнезд для птиц из природных материалов. У белого фонтана в 12:00 экскурсовод прочитает лекцию на тему «Как жить экологично в большом городе».
Зарядка, уборка и творческие мастер-классы
С 10:00 в Таганском парке начнется утренняя зарядка, а потом пройдут экологические и творческие мастер-классы. Все желающие смогут поучаствовать и в весенней уборке. Грабли, перчатки и остальной инвентарь они получат у сцен.
В саду имени Баумана с 10:00 начнется спортивный субботник. Кроме того, все желающие смогут поучаствовать в весенней уборке и помочь навести порядок. Защитные перчатки и инвентарь выдадут в полукруглой веранде справа от входа со стороны Старой Басманной улицы.
В 11:00 на открытой сцене «Таблетка» начнется спортивная зарядка, а с 12:00 на полукруглой веранде — текстильный мастер-класс по апсайклингу, вторичному использованию материалов и вещей. В течение всего дня желающие смогут оставить ненужные и старые книги для фонда Центральной универсальной научной библиотеки имени Н. А. Некрасова. К тому же в саду имени Н. Э. Баумана есть контейнеры, куда можно сдать ненужную одежду, подарив ей вторую жизнь.
Вход свободный без ограничения по возрасту.
Смастерить скворечник и собрать мусор под музыку
В парке «Красная Пресня» состоится «Субботник на Пресне». Гости смастерят скворечники, подготовят рассаду и сделают зарядку на свежем воздухе. Сбор — у павильона по адресу: улица Мантулинская, дом 5 а. Начало в 10:00. Мероприятие рассчитано на посетителей старше семи лет, для участия необходимо предварительно зарегистрироваться.
В парке Олимпийской Деревни 13 апреля проведут плоггинг. Это забег на определенную дистанцию, совмещенный со сбором пластикового мусора. Сбор участников в 10:00 на главной аллее парка.
В Московскую усадьбу Деда Мороза прибегут участники «Сказочного плоггинга». По пути от главной сцены парка «Кузьминки» они соберут мусор, старые испорченные кормушки, а также отсортируют пластик. Пройдет общегородской субботник и в Измайловском парке.
Квиз, цветы из яичных лотков, а также игровой интерактив
В Лианозовском парке, парке «Ангарские пруды», усадьбе Алтуфьево и этнографической деревне «Бибирево» всех желающих ждут 13 апреля в 10:00. В многофункциональной беседке рядом с амфитеатром парка «Ангарские пруды» пройдут экологические мастер-классы, на которые приглашают детей от трех лет. Вход свободный.
В 11:00 гостей научат креативно использовать вторсырье: участники изготовят яркие и необычные цветы из яичных лотков, а также создадут панно «Ваза с цветами». Мастер-класс бесплатный, но нужно зарегистрироваться.
В усадьбе Воронцово субботник начнется в 10:30, участники приведут в порядок ее территорию. Перед этим, в 10:00, возле сцены пройдет зарядка. В 11:00, детей от семи лет пригласят на творческий мастер-класс по адресу: Воронцовский парк, дом 8, а в 12:00 возле сцены организуют игровой интерактив — вход свободный.
Научиться обрезке кустарника и собрать мусор
В парках на севере Москвы субботники пройдут с 11:00 до 15:00. Инвентарь раздадут в парке «Северное Тушино» около офиса администрации, на центральных аллеях в зонах отдыха «Левобережье» и «Покровский берег». В парке Дружбы его можно будет получить около скульптурной композиции «Фестивальный цветок». Кроме того, в парке «Северное Тушино» в 11:00 будут учить правильной обрезке кустарников и рассказывать о правилах установки синичников. Вход свободный, место встречи — на аллее около павильона «Экодом с котом».
В Бабушкинском парке, парке у Джамгаровского пруда, в сквере по Олонецкому проезду и в ландшафтном парке «Митино» субботники тоже запланированы на 10:00. К уборке территорий подключатся участники проекта «Московское долголетие». Газоны очистят от прошлогодней листвы, соберут мусор, приведут в порядок клумбы. В парке у Джамгаровского пруда высадят ели, продолжив аллею «Московского долголетия». Инвентарь участникам выдадут на месте.
В центре творчества и досуга Бабушкинского парка в 13:00 пройдет экологическая лекция «Заботимся о природе» спортивного клуба «Мускул». Вход свободный.
В сквере по Олонецкому проезду в 10:30 клуб «Пять верст» проведет плоггинг. Вход свободный, допускаются участники от 10 лет.
В парке «Ходынское поле» субботник начнется в 09:00. В 15:00 можно будет поучаствовать в мастер-классе по созданию картин с изображением сказочных животных из вторсырья (яичных упаковок). Занятие проведет Елизавета Семенова, специалист по декоративно-прикладному творчеству.