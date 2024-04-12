В мэрии показали, как украсят Омск ко Дню Победы

Мэр Омска Сергей Шелест в своём телеграм-канале рассказал о концепции оформления города к 9 Мая. Ключевым элементом в этом году станет силуэт скульптуры Неизвестного солдата, расположенной в парке имени 30-летия Победы и слоган «Великая Победа!».
Оформить город планируют в традиционных цветах праздника: красном, сером, чёрном, оранжевом и песочном. На эти цели было выделено около 1,2 млн рублей.
Для украшения города будут размещены 250 баннеров и 210 флагов в основных районах города. Это Комсомольский мост, улица Гагарина, Иртышская набережная, Соборная площадь и так далее.