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В мэрии показали, как украсят Омск ко Дню Победы

В этом году ключевым элементом концепции оформления станет силуэт скульптуры Неизвестного солдата.

Мэр Омска Сергей Шелест в своём телеграм-канале рассказал о концепции оформления города к 9 Мая. Ключевым элементом в этом году станет силуэт скульптуры Неизвестного солдата, расположенной в парке имени 30-летия Победы и слоган «Великая Победа!».

Оформить город планируют в традиционных цветах праздника: красном, сером, чёрном, оранжевом и песочном. На эти цели было выделено около 1,2 млн рублей.

Для украшения города будут размещены 250 баннеров и 210 флагов в основных районах города. Это Комсомольский мост, улица Гагарина, Иртышская набережная, Соборная площадь и так далее.

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