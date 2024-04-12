Депутат ЗС: красноярский «Роев ручей» может возглавить предприниматель из Иркутской области

«Владимир Бухтояров встал в резерв управленческих кадров мэрии только в начале марта. По образованию — инженер. С 2016 года он руководит небольшой организацией (с годовой выручкой в 2,5 миллиона рублей), которая торгует цветами и семенами, был инженером по охране труда, индивидуальным предпринимателем, который занимался торговлей замороженной говядиной для детского питания, ремонтом кровли и классов в Иркутской области. Но все это не имеет никакого отношения к животным», — написал Илья Зайцев.