Депутат ЗС: красноярский «Роев ручей» может возглавить предприниматель из Иркутской области

Депутат Законодательного Собрания Красноярского края Илья Зайцев у себя в телеграм-канале сообщил, что возможным руководителем парка флоры и фауны «Роев ручей» может стать предприниматель из Иркутской области Владимир Бухтояров. По словам Ильи Зайцева, в ближайшее время его могут назначить заместителем с последующим повышением, что подтверждают некоторые представители мэрии.
«Владимир Бухтояров встал в резерв управленческих кадров мэрии только в начале марта. По образованию — инженер. С 2016 года он руководит небольшой организацией (с годовой выручкой в 2,5 миллиона рублей), которая торгует цветами и семенами, был инженером по охране труда, индивидуальным предпринимателем, который занимался торговлей замороженной говядиной для детского питания, ремонтом кровли и классов в Иркутской области. Но все это не имеет никакого отношения к животным», — написал Илья Зайцев.
Также депутат выразил надежду, что это недоразумение, так квалификации кандидата недостаточно для управления столь сложной системой, как «Роев ручей».
Напомним, предыдущий директор «Роева ручья» Андрей Горбань уволился в ноябре 2023 года. Он работал на посту руководителя более 10 лет.