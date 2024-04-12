В желудке свердловчанина нашли 90-граммовый кусок металла

Мужчина жаловался на боли в животе. После рентгенографического исследования, консилиум врачей принял решение извлечь инородное тело с помощью эндоскопических технологий. Сложность заключалась в том, что фрагмент не имел резьбы. Это затрудняло его захват петлёй. Он имел длину в диаметре 7 миллиметров и весил около 90 граммов.