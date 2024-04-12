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В желудке свердловчанина нашли 90-граммовый кусок металла

Врачи Центральной городской больницы № 20 Екатеринбурга вытащили у молодого человека из желудка металлическую деталь.

Источник: МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Свердловской области.

Мужчина жаловался на боли в животе. После рентгенографического исследования, консилиум врачей принял решение извлечь инородное тело с помощью эндоскопических технологий. Сложность заключалась в том, что фрагмент не имел резьбы. Это затрудняло его захват петлёй. Он имел длину в диаметре 7 миллиметров и весил около 90 граммов.

«Нам приходилось в ходе процедуры менять положение тела пациента, чтобы двигать инородное тело к выходу по оси кишечной трубки и извлечь его без осложнений», — сообщил заведующий отделением эндоскопических и ультразвуковых методов исследований ЦГБ № 20 Александр Пономаренко.

Операцию проводили под местной анестезией. Металлический стержень был извлечён.

«Данный стержень представлял реальную угрозу жизни пациента, — говорит Александр Пономаренко. — Он мог вызвать пролежень с последующей перфорацией полого органа (желудка, кишечника) и развитием жизнеугрожающего состояния — калового перитонита».

«МК-Урал» ранее писал, что специалисты Областной детской клинической больницы и Свердловской областной клинической больницы № 1 удалили пятилетней девочке опухоль весом более двух килограмм.

Девочку беспокоили боли в животе. В ходе УЗИ обнаружили шарообразную опухоль, исходящую из правой доли печени. В диаметре она была около 20 сантиметров.

медицина