Ковер из шкуры медведя нашли у пассажирки таможенники в Иркутске

Ковер из шкуры бурого медведя обнаружили иркутские таможенники в дорожной сумке авиапассажирки. Об этом сообщает пресс-служба таможни РФ.
— Нарушительницей оказалась гражданка Китая, которая собиралась лететь в Монголию. Она рассказала, что хотела привезти такой сувенир, — говорят в ведомстве.
Правда, документов на такой ковер из натуральной шкуры бурого медведя с головой, хвостом, лапами, когтями и пальцевыми мякишами, у нее не было. Как отметили в ведомстве, бурый медведь относится к особо охраняемым животным.
В отношении женщины могут завести административное дело.
Женщина хотела привезти ковер в качестве сувенира. Фото: таможня РФ.