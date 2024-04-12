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Ковер из шкуры медведя нашли у пассажирки таможенники в Иркутске

Нарушительницей оказалась гражданка Китая, которая собиралась лететь в Монголию.

Источник: ФТС

Ковер из шкуры бурого медведя обнаружили иркутские таможенники в дорожной сумке авиапассажирки. Об этом сообщает пресс-служба таможни РФ.

— Нарушительницей оказалась гражданка Китая, которая собиралась лететь в Монголию. Она рассказала, что хотела привезти такой сувенир, — говорят в ведомстве.

Правда, документов на такой ковер из натуральной шкуры бурого медведя с головой, хвостом, лапами, когтями и пальцевыми мякишами, у нее не было. Как отметили в ведомстве, бурый медведь относится к особо охраняемым животным.

В отношении женщины могут завести административное дело.

Женщина хотела привезти ковер в качестве сувенира. Фото: таможня РФ.

таможня