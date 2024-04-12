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+21° и небольшие дожди обещают Синоптики на выходных в Крыму

В Севастополе температура поднимется до +18°С, возможен сильный ветер.

Сейчас в Дареме: +12° 6 м/с 87% 743 мм рт. ст. +15°

ИА SevastopolMedia предлагает читателям ознакомиться с прогнозом погоды на выходные дни, который составлен на основе данных сайта Метеовести.

Севастополь.

13 апреля, в течение суток ожидается малооблачная погода; ночью +13..15°, днем +17..19°, ветер северо-западный, сильный, порывы до 9 м/с.
14 апреля, ожидается переменная облачность; ночью +12..14°, днем +16..18°, ветер северо-западный, умеренный.

Симферополь.

13 апреля, в течение суток ожидается переменная облачность, небольшой дождь; ночью +11..13°, днем +21..23°, ветер северный, умеренный.
14 апреля, ожидается переменная облачность; ночью +11..13°, днем +19..21°, ветер западный, умеренный.

Керчь.

13 апреля, в течение суток ожидается малооблачная погода; ночью +12..14°, днем +15..17°, ветер слабый.
14 апреля, ожидается переменная облачность; ночью +12..14°, днем +15..17°, ветер западный, умеренный.

Ялта.

13 апреля, в течение суток ожидается малооблачная погода; ночью +14..16°, днем +16..18°, ветер слабый.
14 апреля, ожидается малооблачная погода, небольшой дождь; ночью +13..15°, днем +17..19°, ветер слабый.

Евпатория.

13 апреля, в течение суток ожидается малооблачная погода, небольшой дождь; ночью +13..15°, днем +19..21°, ветер северо-западный, умеренный.
14 апреля, ожидается малооблачная погода; ночью +14..16°, днем +18..20°, ветер западный, умеренный.

Феодосия.

13 апреля, в течение суток ожидается переменная облачность; ночью +14..16°, днем +18..20°, ветер северный, умеренный.
14 апреля, ожидается переменная облачность; ночью и днем +16..18°, ветер юго-западный, умеренный.

Алушта.

13 апреля, в течение суток ожидается малооблачная погода; ночью +14..16°, днем +17..19°, ветер слабый.
14 апреля, ожидается малооблачная погода, небольшой дождь; ночью +13..15°, днем +16..18°, ветер западный, умеренный.

Бахчисарай.

13 апреля, в течение суток ожидается переменная облачность; ночью +11..13°, днем +20..22°, ветер северо-западный, умеренный.
14 апреля, ожидается переменная облачность; ночью +11..13°, днем +18..20°, ветер западный, умеренный.