+21° и небольшие дожди обещают Синоптики на выходных в Крыму

ИА SevastopolMedia предлагает читателям ознакомиться с прогнозом погоды на выходные дни, который составлен на основе данных сайта Метеовести.
Севастополь.
13 апреля, в течение суток ожидается малооблачная погода; ночью +13..15°, днем +17..19°, ветер северо-западный, сильный, порывы до 9 м/с.
14 апреля, ожидается переменная облачность; ночью +12..14°, днем +16..18°, ветер северо-западный, умеренный.
Симферополь.
13 апреля, в течение суток ожидается переменная облачность, небольшой дождь; ночью +11..13°, днем +21..23°, ветер северный, умеренный.
14 апреля, ожидается переменная облачность; ночью +11..13°, днем +19..21°, ветер западный, умеренный.
Керчь.
13 апреля, в течение суток ожидается малооблачная погода; ночью +12..14°, днем +15..17°, ветер слабый.
14 апреля, ожидается переменная облачность; ночью +12..14°, днем +15..17°, ветер западный, умеренный.
Ялта.
13 апреля, в течение суток ожидается малооблачная погода; ночью +14..16°, днем +16..18°, ветер слабый.
14 апреля, ожидается малооблачная погода, небольшой дождь; ночью +13..15°, днем +17..19°, ветер слабый.
Евпатория.
13 апреля, в течение суток ожидается малооблачная погода, небольшой дождь; ночью +13..15°, днем +19..21°, ветер северо-западный, умеренный.
14 апреля, ожидается малооблачная погода; ночью +14..16°, днем +18..20°, ветер западный, умеренный.
Феодосия.
13 апреля, в течение суток ожидается переменная облачность; ночью +14..16°, днем +18..20°, ветер северный, умеренный.
14 апреля, ожидается переменная облачность; ночью и днем +16..18°, ветер юго-западный, умеренный.
Алушта.
13 апреля, в течение суток ожидается малооблачная погода; ночью +14..16°, днем +17..19°, ветер слабый.
14 апреля, ожидается малооблачная погода, небольшой дождь; ночью +13..15°, днем +16..18°, ветер западный, умеренный.
Бахчисарай.
13 апреля, в течение суток ожидается переменная облачность; ночью +11..13°, днем +20..22°, ветер северо-западный, умеренный.
14 апреля, ожидается переменная облачность; ночью +11..13°, днем +18..20°, ветер западный, умеренный.