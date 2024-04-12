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В Минпромторге Приморья рассказали о ситуации с сахаром в крае

Товар поставляется автомобильным и железнодорожным транспортом.

Источник: Freepik

В крупных торговых сетях Приморья нет дефицита сахара. В магазинах региона достаточно запасов этого товара, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе правительства Приморского края.

В Минпромторге Приморья отметили, что складских запасов сахара хватает на 20 дней, и они пополняются регулярно. Товар поставляется в край автомобильным и железнодорожным транспортом.

«Министерство держит ситуацию на контроле», — заверили в ведомстве.

Напомним, ранее появились сообщения, что в торговых сетях во Владивостоке начал исчезать рассыпной сахар. Указывалось, что некоторые магазины просят покупателей ограничить покупку товара в одни руки не более пяти килограммов.

торговля