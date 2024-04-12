В Набережных Челнах может появиться новый речной порт

«Межрегиональные речные скоростные перевозки развиваются. Есть специальная программа, и Татарстан вместе с Чувашией и Нижегородской областью, которые находятся на реках Кама и Волга, вошел в пилотный проект, и мы начинаем развивать межрегиональные перевозки. В прошлом году мы ходили в Ульяновск, думаю, в этом году будем ходить еще и в Чебоксары. Поэтому инфраструктура на берегу должна быть новая, отвечающая всем требованиям. И в Набережных Челнах такой порт планируется построить», — сказал Ханифов.