В Набережных Челнах может появиться новый речной порт

В Набережных Челнах планируют построить речной порт, способный принимать современные скоростные суда. Возможно, он будет построен к 400-летию города в 2026 году. Об этом рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Фарит Ханифов.
Существующий причал не справляется с современными скоростными судами «Метеор-2020», обслуживающими межрегиональные перевозки. Также планируется реконструировать исторический дебаркадер, построенный в 1957 году и приобретенный строительной компанией.
В 2023 году пассажиропоток водного транспорта составил 360 тысяч человек, к 2025 году он должен увеличиться до 500 тысяч.
«Межрегиональные речные скоростные перевозки развиваются. Есть специальная программа, и Татарстан вместе с Чувашией и Нижегородской областью, которые находятся на реках Кама и Волга, вошел в пилотный проект, и мы начинаем развивать межрегиональные перевозки. В прошлом году мы ходили в Ульяновск, думаю, в этом году будем ходить еще и в Чебоксары. Поэтому инфраструктура на берегу должна быть новая, отвечающая всем требованиям. И в Набережных Челнах такой порт планируется построить», — сказал Ханифов.
Напомним, из-за новых правил застройщики в Татарстане не могут начать строительство.