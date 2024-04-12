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Новые кампусы построят для двух вузов в Казахстане

Развитие высшего образования в Казахстане сдерживает ветхая инфраструктура. Об этом 12 апреля 2024 года на заседании Национального совета по науке и технологиям заявил президент Касым-Жомарт Токаев, сообщает Zakon.kz.

По словам главы государства, здания государственных вузов устарели.

«Большинство из них были построены более полувека назад, а самый новый из них, Актюбинский государственный университет, был возведен в 1982 году».

Касым-Жомарт Токаев

В этой связи, продолжил президент, будут построены новые кампусы для Казахского национального университета им. аль-Фараби и Евразийского национального университета им. Л. Гумилева.

Также заявил он, необходимо модернизировать материально-техническую базу и других вузов.

«Нужно последовательно привести в надлежащее состояние все устаревшие лаборатории университетов и исследовательских центров».

Касым-Жомарт Токаев

Кроме того, Токаев назвал слабую сторону казахстанских вузов. По его словам, о системных проблемах университетской науки свидетельствуют низкие показатели в авторитетных международных рейтингах.