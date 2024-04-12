Главные новости 12 апреля

FT узнала детали плана США по финансированию Украины и активам
Вашингтон предложил выпустить долговые обязательства под будущие доходы от замороженных активов России. В странах Европы есть вопросы к такому подходу.
ФСБ рассекретила архив об уничтожении французов под Брянском
Бойцы органов государственной безопасности СССР 16 января 1943 года ликвидировали под Брянском группу французских боевиков, которые воевали на стороне гитлеровской Германии и пытались занять один из населенных пунктов.
В Британии не исключили передачи лазерного оружия Киеву
Великобритания может передать систему лазерного оружия DragonFire Украине через несколько лет, заявил британский министр обороны Грант Шэппс.
WSJ: Иран может ответить Израилю в течение 24−48 часов
Согласно сведениям The Wall Street Journal, Израиль готовится к прямой атаке с севера или юга со стороны Ирана. При этом, отмечает издание, окончательное решение Тегеран еще не принял.