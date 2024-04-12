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В Светлогорске за два года намоют пляж шириной до 70 метров

Работы стартуют в 2025-м.

Источник: «Балтберегозащита»

На побережье продолжается масштабный проект строительства пляжеудерживающих сооружений. В следующем году работы будут проходить в Светлогорске на отрезке протяженностью 1400 метров.

— Он начинается от участка рядом с санаторием «Янтарный берег» до западной окраины поселка Отрадное, — сообщает в соцсетях учреждение «Балтберегозащита».

К 2027 году специалисты собираются намыть искусственный песчаный пляж шириной до 70 метров на протяжении 4,5 километра. Кроме того, построят буну длиной 170 метров и такой же длины 5 волноломов.

туризм и отдых