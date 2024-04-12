Технику согнали, асфальт сняли: В Краснодаре начался ремонт Северных мостов

Ремонт улицы Северной в Краснодаре решили начать с улицы Ялтинской. В ночь на 12 апреля сюда согнали специализированную технику и даже успели снять часть асфальта. Несмотря на капитальные работы, к утру многокилометровых пробок на дороге не образовалось. Все потому, что основные работы на участке ведутся ночью.