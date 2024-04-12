Технику согнали, асфальт сняли: В Краснодаре начался ремонт Северных мостов

В ночь на 12 апреля в Краснодаре начался ремонт улицы Северной. В рамках работ восстановят пять километров дорог от улицы Аэродромной до Ялтинской. «Комсомолка» побывала на месте ремонта и выяснила, что удалось сделать рабочим в первый день.
Ремонт улицы Северной в Краснодаре решили начать с улицы Ялтинской. В ночь на 12 апреля сюда согнали специализированную технику и даже успели снять часть асфальта. Несмотря на капитальные работы, к утру многокилометровых пробок на дороге не образовалось. Все потому, что основные работы на участке ведутся ночью.
В 10:30 проехать по улице Северной можно было без пробок. Фото: Яндекс. Карты.
«Ремонт ведется ночью. Днем движение перекрывать не будут», — сообщил «Комсомолке» охранник, который следит за сохранностью дорожной техники.
На Северную согнали дорожню технику Сергей НАДЕЖДИН.
При этом в мэрии города подобную информацию опровергли. Оказывается, работы проводятся в разное время суток, а зависимости от их вида.
На участке уже зняли часть асфальта Сергей НАДЕЖДИН.
«Работы ведутся, уже начато фрезерование. Ремонт проходит в разное время, в зависимости от его вида», — рассказали «КП» — Кубань в пресс-службе мэрии Краснодара.
Напомним, что во время ремонта специалисты поменяют асфальт, отремонтируют съезды и прилегающие территории. Также обновят дорожные знаки и разметку.
Работы на улице Северной будут проводиться поочередно на всех полосах движения. Во время ремонта часть полос будет открыта для движения на протяжении всего времени работ.
Планируется, что ремонт Северной на участке от Аэродромной до Ялтинской закончат к июню.