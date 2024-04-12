Врачи рассказали, сколько в Приморье людей с лишним весом: советы по похудению

«В Приморье на начало года под диспансерным наблюдением с диагнозом ожирение состоит 3586 человек (0,19% от численности), в том числе 2208 детей. В 2023 году у 1677 пациентам впервые в жизни установлен диагноз ожирение, в том числе у 903 детей», — рассказали в минздраве региона.