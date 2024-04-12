Врачи рассказали, сколько в Приморье людей с лишним весом: советы по похудению

«В Приморье на начало года под диспансерным наблюдением с диагнозом ожирение состоит 3586 человек (0,19% от численности), в том числе 2208 детей. В 2023 году у 1677 пациентам впервые в жизни установлен диагноз ожирение, в том числе у 903 детей», — рассказали в минздраве региона.
Медики рекомендуют следить за своим питанием и считать калории. В среднем, мужчинам надо не более трех тысяч калорий в сутки, женщинам — не более 2,4 тысяч. При этом стоит принимать во внимание индивидуальные особенности организма и уровень физической активности.
«Кстати, чем старше человек, тем меньше калорий ему необходимо потреблять. Избыток калорий накапливается в виде запасов жировой ткани», — уточнили врачи.
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