В Свердловской области запретили ловить рыбу на период нереста

В Свердловской области полностью запретили ловить рыбу в период с апреля по июнь. Причиной запрета послужило начало нереста. В других регионах по-прежнему можно ходить на рыбалку, соблюдая ограничения. Об этом сообщили в отделе рыбоохраны по Свердловской области.
С 2024 года изменились правила ловли рыбы для всего Западно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна, в который входят водоемы Свердловской области. Теперь в нем на период нереста запрещен вылов любой рыбы.
— Нерестовый запрет делится на несколько этапов. На различных водных объектах области сроки нереста различаются, — уточнили в отделе рыбоохраны.