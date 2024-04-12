В Свердловской области запретили ловить рыбу на период нереста

В Свердловской области полностью запретили ловить рыбу в период с апреля по июнь. Причиной запрета послужило начало нереста. В других регионах по-прежнему можно ходить на рыбалку, соблюдая ограничения. Об этом сообщили в отделе рыбоохраны по Свердловской области.