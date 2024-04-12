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В Свердловской области запретили ловить рыбу на период нереста

На Среднем Урале запрещено ловить рыбу во время нереста.

Источник: Комсомольская правда

В Свердловской области полностью запретили ловить рыбу в период с апреля по июнь. Причиной запрета послужило начало нереста. В других регионах по-прежнему можно ходить на рыбалку, соблюдая ограничения. Об этом сообщили в отделе рыбоохраны по Свердловской области.

С 2024 года изменились правила ловли рыбы для всего Западно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна, в который входят водоемы Свердловской области. Теперь в нем на период нереста запрещен вылов любой рыбы.

— Нерестовый запрет делится на несколько этапов. На различных водных объектах области сроки нереста различаются, — уточнили в отделе рыбоохраны.

флора и фауна