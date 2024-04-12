«Калининград-ГорТранс»: валидаторы в транспорте выходят из строя ежедневно

Стационарные валидаторы, установленные в транспорте муниципального предприятия «Калининград-ГорТранс», регулярно выходят из строя. Специалисты ежедневно заменяют несколько десятков устройств. Об этом сообщил представитель предприятия Александр Шахновский 12 апреля на заседании суда апелляционной инстанции по делу об установлении в Калининграде дифференцированного тарифа на проезд в общественном транспорте.