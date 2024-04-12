«Мечтаю увидеть фото мамы, ведь я ее совсем не помню…»: выросший в детдоме сибиряк 11 лет разыскивает родных

— Я не знал родительской любви. Мне было всего семь лет, когда я оказался в холодных стенах детского дома. Пока я там был, умерла мама, затем ушел из жизни отец. Я даже не помню, как они выглядят. Но мне так интересно, на кого я похож, — признается КП-Иркутск 29-летний Артур Яковлев из Красноярского края. Вот уже 11 лет сибиряк мечтает встретить родных в Иркутской области, откуда он родом. Подробнее — в материале КП-Иркутск.