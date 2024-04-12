«Мечтаю увидеть фото мамы, ведь я ее совсем не помню…»: выросший в детдоме сибиряк 11 лет разыскивает родных

— Я не знал родительской любви. Мне было всего семь лет, когда я оказался в холодных стенах детского дома. Пока я там был, умерла мама, затем ушел из жизни отец. Я даже не помню, как они выглядят. Но мне так интересно, на кого я похож, — признается КП-Иркутск 29-летний Артур Яковлев из Красноярского края. Вот уже 11 лет сибиряк мечтает встретить родных в Иркутской области, откуда он родом. Подробнее — в материале КП-Иркутск.
«Я ее ждал…»
Родился Артур в Тайшете. Его мать отучилась в техникуме на крановщика, а затем устроилась охранником. Кем был отец, сибиряк не помнит. В памяти сохранился только момент его ухода из семьи.
— Родители расстались из-за разногласий. Видимо, не сошлись характерами. После их развода мы с мамой уехали жить в поселок, а спустя два года перебрались в Красноярский край. Там, в поселке Таежный, она нашла работу.
Почти сразу после переезда у Артура появился отчим, вспоминать о котором сибиряк не хочет. Говорит, он изверг, часто бил и унижал мать.
— А потом детский дом. Меня забрали органы опеки. Неудивительно! Мама пила и не занималась моим воспитанием. Признаюсь, я ее ждал… но не получил даже и письма.
А когда парню исполнилось 13 лет, его усыновила местная жительница. Почему именно его — Артур не знает. Но помнит, как был счастлив. Правда, недолго. Уже через год мальчишка вновь оказался один.
— От приемной матери ушел сам. Связался с плохой компанией, поэтому стали приходить жалобы на мое поведение. Не хотел быть обузой, вот и вернулся в детский дом. Там и жил до совершеннолетия.
«У меня своя семья»
Первым делом после выпуска Артур захотел найти биологическую маму. Через соцсети связался с жителями того села в Красноярском крае, где они когда-то жили. Только вот новости были недобрые…
«Умерла она», — говорили ему местные.
— Бросил тогда попытки найти родных и занялся своей жизнью. Окончил техникум по направлениям техник-механик, тракторист-машинист. Затем выучился и на слесаря по ремонту оборудования. Устроился работать машинистом технологических насосов в сети автозаправочных станций.
За это время Артур обзавелся собственной семьей. С супругой Лилией познакомился в общей компании друзей. Молодые люди сразу влюбились. Затем свадьба. А семь лет назад на свет у пары появился первый сын. Еще через два года родилась красавица дочь, а в 2022-м — младший сын.
— Но в 2023 году все-таки решился вернуться к поискам родных. Дал объявление в паблике Тайшета в соцсетях. Написал фамилии отца и матери, рассказал, где жили и в какое время. Почти сразу откликнулись двое мужчин. Оказалось, они старшие братья по линии отца. Видимо, до нас с мамой у него была другая семья. Раньше о них я ничего не знал.
«Хочу найти фото мамы!»
Братья помогли Артуру выйти на связь с дедушкой.
— Он даже отправил снимки фотографий отца, правда, где он еще маленький. Рассматриваю, мне кажется, даже нахожу сходства. А потом узнал, что у меня есть тетя, сестра папы. Правда, с ней общение не задалось.
Сибиряк признается, что безумно счастлив найти родных. Уже планируют поездки в гости к дедушке. Но теперь он хочет найти близких и со стороны матери. Артур знает, что у нее была родная сестра, которая сейчас живет в Тайшете.
— А еще мечтаю найти фото мамы! Ведь я совсем не помню ее. Интересно посмотреть, как она выглядела, и на кого я больше похож.
ВАЖНО
Если описанные выше события кажутся вам знакомыми, либо вы знаете, о ком может идти речь, свяжитесь с Артуром Яковлевым по телефону 89504256462 в Viber или Whatsapp.