Инновационные методы лечения бесплодия используют в областном перинатальном центре Приангарья

По словам Андрея Модестова, в центре работают 6 ведущих специалистов регионального минздрава, применяющих экстракорпоральное оплодотворение и другие передовые методики лечения бесплодия как у женщин, так и у мужчин.
В 2023 году было проведено более 1,2 тысячи процедур экстракорпорального оплодотворения. Ежегодно в медицинском учреждении проходят более 5,5 тысячи родов, из которых примерно 3,5 тысячи женщин имеют тяжелую акушерскую и соматическую патологию.
Кроме этого, каждый год около 2,7 тысячи новорожденных проходят лечение, включая 560 случаев, где используются высокотехнологичные методы.