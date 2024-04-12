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Инновационные методы лечения бесплодия используют в областном перинатальном центре Приангарья

Андрей Модестов, исполняющий обязанности министра здравоохранения Иркутской области, посетил областной перинатальный центр региона. В центре, входящем в состав ордена «Знак Почета» областной клинической больницы (ОПЦ ИОКБ), активно применяются инновационные вспомогательные репродуктивные технологии для лечения бесплодия, сообщает пресс-служба правительства региона.
Источник: Соцсети

По словам Андрея Модестова, в центре работают 6 ведущих специалистов регионального минздрава, применяющих экстракорпоральное оплодотворение и другие передовые методики лечения бесплодия как у женщин, так и у мужчин.

В 2023 году было проведено более 1,2 тысячи процедур экстракорпорального оплодотворения. Ежегодно в медицинском учреждении проходят более 5,5 тысячи родов, из которых примерно 3,5 тысячи женщин имеют тяжелую акушерскую и соматическую патологию.

Кроме этого, каждый год около 2,7 тысячи новорожденных проходят лечение, включая 560 случаев, где используются высокотехнологичные методы.

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