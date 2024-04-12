Эксперт ЖКХ Белехова рассказала, когда отключат отопление в Подмосковье

Средняя температура на сегодняшний день составляет плюс 17 градусов, в то время как в квартирах продолжают греть батареи.
— Проблема глобальная: в доме должно быть комфортно, если на улице по прогнозу все ясно, то с отоплением пока не ясно. Нет каких-то конкретных цифр и дат, каждый муниципалитет сам принимает решение, с какой даты отключать отопление. Они смотрят на среднесуточную температуру, которая должна быть выше плюс 8 градусов, — сказала эксперт.
Специалист также объяснила, что температура воздуха, которая прогнозируется на две недели вперед, влияет на отключение. Жильцы также могут повлиять на дату отключения отопления.
— Обращаться с такой проблемой можно в Министерство энергетики, в администрацию города, в государственную информационную систему жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ). Жильцы могут повлиять, например, если напишут общее заявление. Общественное мнение является регулятором, — заключила собеседница «Радио 1».
В свою очередь эксперт по разрешению споров в сфере ЖКХ Сергей Сергеев отметил, что апрель — обманчивый месяц, 20-градусную жару может сменить ледяной холод. Если отопление отключили преждевременно, то можно жаловаться в управляющую компанию, передает Pravda.ru.
До этого эксперт по финансовым рынкам Николай Салабуто рассказал, как пенсионерам сэкономить на оплате услуг ЖКХ.