Эксперт ЖКХ Белехова рассказала, когда отключат отопление в Подмосковье

— Проблема глобальная: в доме должно быть комфортно, если на улице по прогнозу все ясно, то с отоплением пока не ясно. Нет каких-то конкретных цифр и дат, каждый муниципалитет сам принимает решение, с какой даты отключать отопление. Они смотрят на среднесуточную температуру, которая должна быть выше плюс 8 градусов, — сказала эксперт.